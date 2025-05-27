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В Ростовской области работодатели смогут уменьшать премии сотрудникам за дисциплинарные нарушения

В Ростовской области работодатели смогут уменьшать премии сотрудникам за дисциплинарные нарушения
В Ростовской области работодатели смогут уменьшать премии сотрудникам за дисциплинарные нарушения.

Госдума РФ утвердила закон, который защищает работников от необоснованного снижения премий. Согласно документу, работодатели обязаны подробно прописывать в трудовых договорах и внутренних регламентах виды, размеры, условия и сроки начисления премий. При этом необходимо учитывать дисциплинарные взыскания, качество и продолжительность работы сотрудников.

Новый закон ограничивает возможность снижения премии за нарушение трудовой дисциплины. Размер премии может быть уменьшен только за тот период, в который было наложено дисциплинарное взыскание, и только в отношении премий, начисленных за этот же временной отрезок. Общее снижение зарплаты не должно превышать 20% в месяц.
Фото: Ростов ру
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