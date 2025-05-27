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Ростовская область заняла второе место по стоимости организации похорон в ЮФО

Ростовская область заняла второе место по стоимости организации похорон в ЮФО
Ростовская область оказалась на втором месте по стоимости организации похорон в ЮФО. Данные за март 2025 года опубликовал Росстат.

Самый дорогой – Краснодарский край. Там похороны обойдутся в 492 021 рубль, далее Ростовская область - 220 300 рублей, на третьем – Волгоградская область - 174 709 рублей, четвертое – у Республики Крым - 107 098 рублей, пятое место занимает Севастополь - 44 797 рублей.

Так, в сравнении с февралем, стоимость ритуальных услуг в регионе увеличилась на 2,5%, по сравнению с текущим месяцем прошлого года – на 5,8%. А разница с соответствующим периодом прошлого года – 3%.

Отметим, что в списке отметились самые дешевые для проведения похорон регионы. К таким относятся: Астраханская область - 28 114 рублей, Республика Адыгея - 4 702 рубля и Республика Калмыкия - 4 633 рубля.
Фото: ИИ.
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