Ростовская область заняла второе место по стоимости организации похорон в ЮФО

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Ростовская область оказалась на втором месте по стоимости организации похорон в ЮФО. Данные за март 2025 года опубликовал Росстат.Самый дорогой – Краснодарский край. Там похороны обойдутся в 492 021 рубль, далее Ростовская область - 220 300 рублей, на третьем – Волгоградская область - 174 709 рублей, четвертое – у Республики Крым - 107 098 рублей, пятое место занимает Севастополь - 44 797 рублей.Так, в сравнении с февралем, стоимость ритуальных услуг в регионе увеличилась на 2,5%, по сравнению с текущим месяцем прошлого года – на 5,8%. А разница с соответствующим периодом прошлого года – 3%.Отметим, что в списке отметились самые дешевые для проведения похорон регионы. К таким относятся: Астраханская область - 28 114 рублей, Республика Адыгея - 4 702 рубля и Республика Калмыкия - 4 633 рубля.