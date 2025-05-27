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В парке «Лога» родился малыш кошачьего лемура

В парке «Лога» родился малыш кошачьего лемура
В донском парке «Лога» на свет появился детеныш лемура. Зверек родился месяц назад, но руководство парка сообщило об этом только 27 мая.

Мамой малыша стала самка Цита. В настоящее время пол крохи неизвестен, его скрывает мама. К тому же малыш крепко держится за нее и редко отпускает.

Добавим, что у Циты это уже пятый по счету детеныш.

Кошачий лемур, или кольцехвостый лемур — это вид семейства лемуровых. Их ареал обитания — юг и юго-запад острова Мадагаскар, встречаются на сухих открытых пространствах и в лесах.
Фото: парк «Лога».
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