В парке «Лога» родился малыш кошачьего лемура

Фото: парк «Лога».

В донском парке «Лога» на свет появился детеныш лемура. Зверек родился месяц назад, но руководство парка сообщило об этом только 27 мая.Мамой малыша стала самка Цита. В настоящее время пол крохи неизвестен, его скрывает мама. К тому же малыш крепко держится за нее и редко отпускает.Добавим, что у Циты это уже пятый по счету детеныш.Кошачий лемур, или кольцехвостый лемур — это вид семейства лемуровых. Их ареал обитания — юг и юго-запад острова Мадагаскар, встречаются на сухих открытых пространствах и в лесах.