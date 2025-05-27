В Ростове дерево упало на семью из четырех человек

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В Ростове дерево придавило семью из четырех человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Инцидент произошел днем 27 мая. Из-за сильного ветра дерево наклонилось и рухнуло на пешеходный переход. Под завалами оказались два ребенка и двое взрослых.На место происшествия быстро пришли люди, которые помогли пострадавшим выбраться. Среди них были мальчик двух лет и девочка шести лет. Также под завалами оказались 70-летняя женщина и ее 36-летняя дочь.Пострадавшие не стали обращаться в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в местном управлении МВД.