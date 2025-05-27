В Ростове жители Советского района остались без холодной воды

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону жители в Советском районе остались без холодной воды. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.На улице Малиновского ранее случился прорыв. Из-за работ по устранению аварии холодной воды нет в границах: 2-я Краснодарская, д. 151-163, Малиновского, д. 6-14, Каширская, д. 18-28. Вернуть воду жителям должны 27 мая к 18:00.Пока жителям придется запастись водой из близлежащих магазинов. Кроме того, организован подвоз воды на улицах 2-й Краснодарской, 155/2, Каширской, 24/1.