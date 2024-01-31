В Ростове сгорели два частных дома на улице Скачкова

Фото: соцсети (Ростов-Папа)

В Ростове-на-Дону сгорели два частных дома на улице Скачкова. ЧП произошло ночью 31 января.По предварительной информации, возгорание началось в частном доме № 30 около 01:00. Огонь распространился на крышу строения. Напуганные жители вызвали спасателей. На место приехали около 40 сотрудников на девяти автоцистернах. К тому моменту пожар охватил соседний строящийся дом.Огонь распространился на 150 квадратных метров. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.