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В Ростове сгорели два частных дома на улице Скачкова

В Ростове сгорели два частных дома на улице Скачкова
В Ростове-на-Дону сгорели два частных дома на улице Скачкова. ЧП произошло ночью 31 января.

По предварительной информации, возгорание началось в частном доме № 30 около 01:00. Огонь распространился на крышу строения. Напуганные жители вызвали спасателей. На место приехали около 40 сотрудников на девяти автоцистернах. К тому моменту пожар охватил соседний строящийся дом.

Огонь распространился на 150 квадратных метров. В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.
Фото: соцсети (Ростов-Папа)
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