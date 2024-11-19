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В Ростове сгорела ювелирная мастерская на Туполева

В Ростове сгорела ювелирная мастерская на Туполева
В Ростове-на-Дону горела ювелирная мастерская. Пламя вспыхнуло 17 ноября на улице Туполева.

По предварительным данным, огонь разгорелся на первом этаже десятиэтажки. В здании вспыхнул удлинитель, который был подключен к розетке. Всего за пару секунд огонь распространился на кресло и компьютер.

Жители дома почувствовали сильный запах гари в подъезде и вызвали сотрудников МЧС.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар уничтожил 10 квадратов площади. Для тушения задействовали 16 спасателей на четырех автоцистернах.
Фото: Rostov.ru
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