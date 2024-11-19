В Ростове сгорела ювелирная мастерская на Туполева

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону горела ювелирная мастерская. Пламя вспыхнуло 17 ноября на улице Туполева.По предварительным данным, огонь разгорелся на первом этаже десятиэтажки. В здании вспыхнул удлинитель, который был подключен к розетке. Всего за пару секунд огонь распространился на кресло и компьютер.Жители дома почувствовали сильный запах гари в подъезде и вызвали сотрудников МЧС.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар уничтожил 10 квадратов площади. Для тушения задействовали 16 спасателей на четырех автоцистернах.