В Ростове сгорел торговый павильон
Торговый ларёк сгорел в Ростове. ЧП произошло на улице 20 лет Октября 6 ноября.
По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 22:12. На момент прибытия спасателей огнём была охвачена площадь 25 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве.
Пожар был потушен в 22:23. К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.