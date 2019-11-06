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В Ростове сгорел торговый павильон

В Ростове сгорел торговый павильон
Торговый ларёк сгорел в Ростове. ЧП произошло на улице 20 лет Октября 6 ноября.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 22:12. На момент прибытия спасателей огнём была охвачена площадь 25 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве.

Пожар был потушен в 22:23. К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

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