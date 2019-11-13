Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Западном сгорел торговый ларёк

В Ростове на Западном сгорел торговый ларёк
В Ростове сгорел торговый павильон. Возгорание произошло на проспекте Коммунистическом вечером 14 ноября.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 19 часов. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь 10 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве.

Спасателям понадобилось порядка 10 минут, чтобы полностью потушить огонь. К ликвидации возгорания привлекались семь спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.