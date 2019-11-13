В Ростове на Западном сгорел торговый ларёк



В Ростове сгорел торговый павильон. Возгорание произошло на проспекте Коммунистическом вечером 14 ноября.



По данным ГУ МЧС Ростовской области, сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 19 часов. Когда спасатели прибыли на место, огнём была охвачена площадь 10 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в спасательном ведомстве.



Спасателям понадобилось порядка 10 минут, чтобы полностью потушить огонь. К ликвидации возгорания привлекались семь спасателей и две единицы техники. Причина пожара устанавливается.