В Ростове самокатчик сбил 4-летнего мальчика

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону 4-летний мальчик, сбитый электросамокатом, попал в больницу. Авария случилась 7 апреля около 18:00 на Ленина, 111.По предварительным данным, неизвестный на двухколесном транспорте двигался в сторону площади Страны Советов от Нагибина. Вдруг на дорогу выбежал четырехлетний мальчик. Кроха не успел отбежать и попал под колеса электросамоката.Водитель не стал останавливаться и двигался дальше. Очевидцы увидели, что ребенку требуется медпомощь и вызвали «скорую».В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии мальчик пострадал. Малыша доставили с травмами в больницу.