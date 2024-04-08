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В Ростове самокатчик сбил 4-летнего мальчика

В Ростове самокатчик сбил 4-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону 4-летний мальчик, сбитый электросамокатом, попал в больницу. Авария случилась 7 апреля около 18:00 на Ленина, 111.

По предварительным данным, неизвестный на двухколесном транспорте двигался в сторону площади Страны Советов от Нагибина. Вдруг на дорогу выбежал четырехлетний мальчик. Кроха не успел отбежать и попал под колеса электросамоката.

Водитель не стал останавливаться и двигался дальше. Очевидцы увидели, что ребенку требуется медпомощь и вызвали «скорую».

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии мальчик пострадал. Малыша доставили с травмами в больницу.
Фото: Rostov.ru
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