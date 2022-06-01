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В Шахтах 8-летний мальчик попал под колеса внедорожника

В Шахтах 8-летний мальчик попал под колеса внедорожника

В Шахтах Ростовской области восьмилетний мальчик попал под колеса внедорожника. Авария случилась 3 июня около 16:30.

По предварительной информации, автомобилем марки УАЗ Патриот управлял 34-летний водитель. Он ехал по улице Хабарова. Неподалеку от дома №31 на дорогу выбежал школьник, который выскочил из магазина. Мужчина не успел затормозить перед мальчиком и сбил ребенка. На место случившегося вызвали медиков.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии мальчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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