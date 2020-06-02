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В Ростове перенесли начало купального сезона

В Ростове перенесли начало купального сезона

В Ростове к 1 июня немногочисленные городские пляжи были готовы к приёму отдыхающих. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции их посещение запрещено.

К лету подготовили муниципальные пляжи «Дружба» в Ворошиловском районе, пляж на острове Зеленый в Пролетарском и городской пляж «Левобережный» в Кировском. Территории у воды прошли санитарную обработку. Береговые зоны оснастили кабинками для переодевания, навесами, урнами, спасательными постами и медпунктами.
- До особого распоряжения посещение мест массового отдыха горожан на водных объектах и купание в водоёмах запрещены, - сообщили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Сколько ещё времени городские пляжи будут пустовать, неизвестно. В Ростовской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Ряд введённых ранее ограничений был снят 2 июня. В то же время индекс самоизоляции в Ростове упал до рекордно низких показателей.

Теги: коронавирус в Ростове лето 2020 в Ростове городские пляжи Ростова

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