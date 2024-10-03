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В Ростове рядом с рынком «Темерник» школьник попал под колеса автомобиля

В Ростове рядом с рынком «Темерник» школьник попал под колеса автомобиля
В Ростове-на-Дону рядом с рынком «Темерник» 12-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось 2 октября около 17:30.

По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Дэу Леганза» ехала по улице Каскадной. В районе пересечения с переулком Днепровским на дорогу в неположенном месте выбежал школьник. Горожанка не успела затормозить и снесла его.

По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавшего отвезли в больницу.
Фото: Ростов.Ру
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