В Ростове рядом с рынком «Темерник» школьник попал под колеса автомобиля

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону рядом с рынком «Темерник» 12-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось 2 октября около 17:30.По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Дэу Леганза» ехала по улице Каскадной. В районе пересечения с переулком Днепровским на дорогу в неположенном месте выбежал школьник. Горожанка не успела затормозить и снесла его.По информации УГИБДД по Ростовской области, пострадавшего отвезли в больницу.