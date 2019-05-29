В Ростове расправились с помощником депутата Заксобрания



В донской столице произошло громкое убийство. Жертвой преступления стал помощник депутата Законодательного собрания от фракции КПРФ Евгения Бессонова – Михаил Бакланов.



По версии СУ СК по Ростовской области, происшествие случилось в ночь на 1 июня. Подозреваемый расправился с парнем и изнасиловал его девушку. Сейчас предполагаемый преступник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Изнасилование».



Из-за чего произошло убийство выяснит следствие. Расследование дела продолжается.



Фото: https://rostov.ru/people-articles/2006-08-04-141423.html