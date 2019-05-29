Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове расправились с помощником депутата Заксобрания

В Ростове расправились с помощником депутата Заксобрания
В донской столице произошло громкое убийство. Жертвой преступления стал помощник депутата Законодательного собрания от фракции КПРФ Евгения Бессонова – Михаил Бакланов.

По версии СУ СК по Ростовской области, происшествие случилось в ночь на 1 июня. Подозреваемый расправился с парнем и изнасиловал его девушку. Сейчас предполагаемый преступник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Изнасилование».

Из-за чего произошло убийство выяснит следствие. Расследование дела продолжается.

Фото: https://rostov.ru/people-articles/2006-08-04-141423.html

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.