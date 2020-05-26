В Ростове пропал без вести 27-летний парень

В донской столице разыскивают пропавшего без вести 27-летнего парня. Местонахождение Андрея Захарова неизвестно с 26 мая.Розыском молодого человека занимается поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». В ориентировке указано, что его рост — 180 сантиметров, телосложение среднее. У него короткие тёмные волосы и карие глаза.Когда Захарова видели в последний раз, он был одет в серую рубашку, чёрные джинсы и чёрную кожаную куртку, на ногах — чёрные туфли. При себе он имеет документы на своё имя.Неравнодушных жителей Ростова-на-Дону просят распространить информацию о поиске пропавшего. Всех, кто знает, где он может находиться, просят позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.