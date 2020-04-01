В Ростовской области мужчина пошёл в гости к родителям и пропал



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 42-летнего мужчину. Александр Бондаренко пропал в Новошахтинске 31 марта.



Как рассказала его супруга Ольга, он в этот день собирался навестить родителей. Около 19:30 Александр вышел из дома на улице Городской и направился в сторону посёлка Антиповка. Однако до родственников он так и не дошёл. Мужчина уже несколько дней не отвечает на звонки и сообщения. Его родные написали заявление в полицию и разместили информацию о поиске в Интернете.



Рост пропавшего – около 170 сантиметров, телосложение среднее. У него карие глаза и тёмно-русые волосы с проседью.



Когда его видели в последний раз, он был одет в чёрно-красный свитер, тёмные джинсы и чёрную кожаную куртку, на ногах – чёрные туфли. При себе имел наплечную сумку с документами на своё имя.



Всех, кто знает, где может находиться Александр Бондаренко, просят позвонить по номеру: 8-908-188-34-22 (Ольга).