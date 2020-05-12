В Ростове при пожаре в жилом доме погибла женщина
Жертвой пожара в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону стала женщина. Трагедия произошла на проспекте Королёва 14 мая. Примерно в 20 часов загорелась квартира в девятиэтажном доме.
- На место направили восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра.
В результате происшествия погибла женщина. Её пол, а также причину возгорания устанавливают.