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В Ростове пожарные не смогли потушить пламя на Нансена из-за припаркованной легковушки

В Ростове пожарные не смогли потушить пламя на Нансена из-за припаркованной легковушки
В Ростове на Нансена пожарные не успели на вызов из-за легковушки, перекрывшей заезд к дому. Инцидент случился 25 апреля в доме № 103/1.

Как сообщают очевидцы, около 13:00 в подъезде дома взорвалась лампочка. Искры разлетелись в разные стороны, что стало причиной возгорания. Жители почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Однако спасателей пришлось ждать очень долго из-за того, что проезд к дому был заблокирован припаркованным автомобилем одного из жильцов.

Люди, не дождавшись пожарных, решили самостоятельно бороться с огнем. Ждать дальше было нельзя, так как существовала угроза распространения пламени на соседние квартиры.
Фото: соцсети
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