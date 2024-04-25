В Ростове пожарные не смогли потушить пламя на Нансена из-за припаркованной легковушки

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В Ростове на Нансена пожарные не успели на вызов из-за легковушки, перекрывшей заезд к дому. Инцидент случился 25 апреля в доме № 103/1.Как сообщают очевидцы, около 13:00 в подъезде дома взорвалась лампочка. Искры разлетелись в разные стороны, что стало причиной возгорания. Жители почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Однако спасателей пришлось ждать очень долго из-за того, что проезд к дому был заблокирован припаркованным автомобилем одного из жильцов.Люди, не дождавшись пожарных, решили самостоятельно бороться с огнем. Ждать дальше было нельзя, так как существовала угроза распространения пламени на соседние квартиры.