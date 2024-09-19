В Ростове на левом берегу Дона сгорел склад со стройматериалами

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В Ростове на левом берегу Дона произошел пожар на складе со стройматериалами. Огонь вспыхнул утром 19 сентября на улице Шоссейной, 10.Около 05:00 жители Батайска и Ростова заметили огромный столб дыма. Перепуганные очевидцы вызвали спасателей. На место ЧП приехали 20 сотрудников на пяти единицах техники.К тому моменту огонь охватил порядка 600 квадратных метров. Только спустя час пожарным удалось справиться со стихией.В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.Причина пожара будет установлена после экспертизы.