В Ростове на левом берегу Дона сгорел склад со стройматериалами
В Ростове на левом берегу Дона произошел пожар на складе со стройматериалами. Огонь вспыхнул утром 19 сентября на улице Шоссейной, 10.
Около 05:00 жители Батайска и Ростова заметили огромный столб дыма. Перепуганные очевидцы вызвали спасателей. На место ЧП приехали 20 сотрудников на пяти единицах техники.
К тому моменту огонь охватил порядка 600 квадратных метров. Только спустя час пожарным удалось справиться со стихией.
В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Причина пожара будет установлена после экспертизы.