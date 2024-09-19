Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на левом берегу Дона сгорел склад со стройматериалами

В Ростове на левом берегу Дона сгорел склад со стройматериалами
В Ростове на левом берегу Дона произошел пожар на складе со стройматериалами. Огонь вспыхнул утром 19 сентября на улице Шоссейной, 10.

Около 05:00 жители Батайска и Ростова заметили огромный столб дыма. Перепуганные очевидцы вызвали спасателей. На место ЧП приехали 20 сотрудников на пяти единицах техники.

К тому моменту огонь охватил порядка 600 квадратных метров. Только спустя час пожарным удалось справиться со стихией.

В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Причина пожара будет установлена после экспертизы.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.