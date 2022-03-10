В Ростове потушить крупный пожар на складе удалось спустя восемь с половиной часов
В Ростове-на-Дону через восемь с половиной часов удалось полностью потушить пожар на складе деревянных поддонов. Пламя ликвидировали 11 марта, примерно в 23 часа.
Возгорание началось около трех часов дня. Огонь буквально за секунды распространился на 500 квадратных метрах. Из-за сильного ветра пламя перекинулось крышу дома, который расположен поблизости. Пожару присвоили второй ранг опасности.
К тушению пламени привлекли 70 человек и 21 единицу техники.