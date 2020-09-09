Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области потушили крупный пожар на складе с семечками

В Ростовской области потушили крупный пожар на складе с семечками
В Азовском районе Ростовской области произошел пожар на складе с семечками. Здание горело на улице Совхозной в поселке Водопадном ранним утром 11 сентября.

Как ранее сообщалось, склад загорелся около четырех часов утра. Огонь захватил территорию площадью тысяча квадратных метров. Столбы пламени поднимались на десятки метров в высоту. Пожару был объявлен второй, повышенный, ранг опасности.

На место происшествия прибыли 55 человек личного состава и 16 пожарных машин. Крупное возгорание склада удалось потушить только спустя пять часов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, никто в результате ЧП не пострадал.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.