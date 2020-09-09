В Ростовской области потушили крупный пожар на складе с семечками
В Азовском районе Ростовской области произошел пожар на складе с семечками. Здание горело на улице Совхозной в поселке Водопадном ранним утром 11 сентября.
Как ранее сообщалось, склад загорелся около четырех часов утра. Огонь захватил территорию площадью тысяча квадратных метров. Столбы пламени поднимались на десятки метров в высоту. Пожару был объявлен второй, повышенный, ранг опасности.
На место происшествия прибыли 55 человек личного состава и 16 пожарных машин. Крупное возгорание склада удалось потушить только спустя пять часов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, никто в результате ЧП не пострадал.