В Новочеркасске спасателям удалось потушить крупный пожар на складе
Пожар на складе мебельной фабрики в Новочеркасске удалось потушить спустя несколько часов. С огнем боролись полсотни спасателей, на месте работали восемь спецмашин.
Крыша ангара для хранения металлопродукции загорелась 15 декабря около 16 часов на улице Газетной, 23. В считанные минуты пламя охватило площадь порядка тысячи квадратных метров. Из-за риска распространения огня на ближайшие здания пожару был присвоен третий ранг сложности.
Помещение горело так сильно, что к тушению привлекли спецпоезд.
К 19:30 спасатели ликвидировали открытое горение, а спустя час удалось потушить пламя полностью.
К счастью, пострадавших нет. Однако убытки и ремонт обойдутся владельцу склада не в одну тысячу рублей.