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В Новочеркасске спасателям удалось потушить крупный пожар на складе

В Новочеркасске спасателям удалось потушить крупный пожар на складе
Пожар на складе мебельной фабрики в Новочеркасске удалось потушить спустя несколько часов. С огнем боролись полсотни спасателей, на месте работали восемь спецмашин.

Крыша ангара для хранения металлопродукции загорелась 15 декабря около 16 часов на улице Газетной, 23. В считанные минуты пламя охватило площадь порядка тысячи квадратных метров. Из-за риска распространения огня на ближайшие здания пожару был присвоен третий ранг сложности.

Помещение горело так сильно, что к тушению привлекли спецпоезд.

К 19:30 спасатели ликвидировали открытое горение, а спустя час удалось потушить пламя полностью.

К счастью, пострадавших нет. Однако убытки и ремонт обойдутся владельцу склада не в одну тысячу рублей.

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