В Батайске 16 апреля вспыхнул крупный ландшафтный пожар
В Батайске 16 апреля вспыхнул масштабный пожар, охвативший значительную территорию.
Местные жители вечером заметили густой черный дым, поднимающийся в районе между Ростовом и Батайском, и вызвали пожарных.
На место инцидента оперативно прибыла бригада из четырех спасателей на специализированном автомобиле.
- Зафиксировано возгорание камыша на площади 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что риск дальнейшего распространения огня отсутствует.
Пожарные продолжают ликвидацию пожара.