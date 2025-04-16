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В Батайске 16 апреля вспыхнул крупный ландшафтный пожар

В Батайске 16 апреля вспыхнул крупный ландшафтный пожар
В Батайске 16 апреля вспыхнул масштабный пожар, охвативший значительную территорию.

Местные жители вечером заметили густой черный дым, поднимающийся в районе между Ростовом и Батайском, и вызвали пожарных.

На место инцидента оперативно прибыла бригада из четырех спасателей на специализированном автомобиле.

- Зафиксировано возгорание камыша на площади 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, добавив, что риск дальнейшего распространения огня отсутствует.

Пожарные продолжают ликвидацию пожара.
Фото: Дондей
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