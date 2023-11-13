В Ростове под Ворошиловским мостом нашли труп

Фото: соцсети (тг Это Ростов).

В Ростове обнаружили труп под Ворошиловским мостом. О страшной находке очевидцы рассказали в социальных сетях вечером 13 ноября.Около 19:00 прохожие увидели тело на улице Береговой рядом с мостом. Подойдя ближе, люди увидели, что лежащий не подает признаков жизни. Они вызвали «скорую», однако спасти незнакомца не смогли. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.Личность погибшего и обстоятельства его смерти пока не известны. Вероятно, он упал с моста и разбился насмерть.