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В Ростове под Ворошиловским мостом нашли труп

В Ростове под Ворошиловским мостом нашли труп
В Ростове обнаружили труп под Ворошиловским мостом. О страшной находке очевидцы рассказали в социальных сетях вечером 13 ноября.

Около 19:00 прохожие увидели тело на улице Береговой рядом с мостом. Подойдя ближе, люди увидели, что лежащий не подает признаков жизни. Они вызвали «скорую», однако спасти незнакомца не смогли. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти пока не известны. Вероятно, он упал с моста и разбился насмерть.
Фото: соцсети (тг Это Ростов).
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