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В Ростове обнаружили мужской труп

В Ростове обнаружили мужской труп
В Ростове-на-Дону нашли мужской труп. Тело обнаружили 30 января на набережной.

Люди увидели мужчину, сидевшего на лавочке, при этом он не подавал признаков жизни. На место прибыла карета скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастного. Предположительно, он мог скончаться от инсульта.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что на теле не обнаружено признаков насильственной смерти.

– Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы, – прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

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