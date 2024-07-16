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В Ростове под колеса легковушки попал годовалый мальчик

В Ростове под колеса легковушки попал годовалый мальчик
В Ростове под колеса легковушки попал годовалый мальчик. Происшествие случилось 15 июля.

По улице Российской двигался отечественный автомобиль "ВАЗ-21102". В этот момент по пешеходному переходу без светофора проходила женщина с годовалым ребенком. 39-летний водитель отечественного авто не успел затормозить и сбил пешеходов в районе дома № 48Г.

- В результате автомобильной аварии пострадал ребенок, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Несовершеннолетнего доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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