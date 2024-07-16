Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове под колеса легковушки попал годовалый мальчик. Происшествие случилось 15 июля.По улице Российской двигался отечественный автомобиль "ВАЗ-21102". В этот момент по пешеходному переходу без светофора проходила женщина с годовалым ребенком. 39-летний водитель отечественного авто не успел затормозить и сбил пешеходов в районе дома № 48Г.- В результате автомобильной аварии пострадал ребенок, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Несовершеннолетнего доставили в больницу.