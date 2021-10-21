В Ростове пьяный дедушка зарезал собственного внука

В Ростове-на-Дону произошла страшная трагедия. Пьяный горожанин зарезал шестилетнего внука 22 октября.Мужчина живет в одном из домов в Пролетарском районе. В тот день он остался с внуком и решил выпить. В какой-то момент 59-летний ростовчанин набросился на мальчика с ножом. Он наносил удар за ударом, пока ребенок не потерял сознание. От полученных травм пострадавший скончался на месте ЧП.Дедушку в тот же день задержали и заключили под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении малолетнего». Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования уголовного дела на контроль.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, на месте происшествия провели осмотр и изъяли вещдоки. Кроме того, уже назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства и причины случившегося.