В Ростове перед судом предстанет сотрудник базы отдыха, где пятилетнюю девочку убило статуей
Прокуратура Аксайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении специалиста по охране труда базы «Оптимист». Сотрудник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Напомним, трагедия случилась 22 августа. Бетонная статуя высотой 1,5 метра упала на маленькую девочку. От полученных травм пятилетний ребенок скончался на месте происшествия.
По версии следствия, обвиняемый нес ответственность за надежность укреплений элементов благоустройства на базе отдыха. Мужчина не ограничил доступ к бетонным статуям, которые находились на территории «Оптимиста». Кроме того, он не проинформировал посетителей о том, что рядом со статуями находиться опасно. В результате ненадлежащего выполнения им своих обязанностей погиб ребенок.
- Уголовное дело направлено в Аксайский районный суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Если мужчину признают виновным, ему грозит до трех лет лишения свободы.