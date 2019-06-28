В Ростове парень напал на прохожего и ограбил его



В Ростове молодой человек напал на прохожего и ограбил его. Злоумышленника задержали 28 июня в Первомайском районе города.



Ростовчанин шел по улице, когда на него напал молодой человек. Он ударил пострадавшего и выхватил у него из рук кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. С заявлением о грабеже мужчина обратился в полицию.



- 24-летний подозреваемый задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».



Арестованному дали меру пресечения в виде заключения под стражу. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 5 лет тюрьмы.