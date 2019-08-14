В Ростове осудили 59-летнего мужчину, угрожавшего девушке револьвером



В Ростове-на-Дону осудили 59-летнего мужчину, который угрожал девушке револьвером. Жителя донской столицы обвиняли по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия», сообщает прокуратура Кировского района.



Суд установил, что в тот день обвиняемый отдыхал со своей спутницей дома, распивая спиртное. В состоянии опьянения женщина вышла на улицу. Рядом с ней находился ее кот. К хозяйке животного подошли парень и девушка и поинтересовались, какой породы ее питомец. Однако в ответ на них посыпались оскорбления. Завязался конфликт.



Во время ссоры к компании присоединился обвиняемый. Он достал револьвер «Наган-с» и направил оружие прямо в лицо девушке. При этом он стал угрожать, что убьет ее прямо здесь. К счастью, инцидент завершился без жертв. Пострадавшая отделалась испугом. После происшествия она обратился в правоохранительные органы.



В ходе расследования также выяснилось, что мужчина не имел разрешение на оружие. Он рассказал, что несколько лет назад купил револьвер за три бутылки алкоголя.



Кировский районный суд признал мужчину виновным по двум статьям. Его приговорили к 7 месяцам ограничения свободы.