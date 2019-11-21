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На Дону мужчину осудили за ложное обвинение

На Дону мужчину осудили за ложное обвинение
В Белокалитвинском городском суде Ростовской области вынесли приговор мужчине, который обвинил в нападении свою знакомую. Мельченко А. оказался на скамье подсудимых по статье «Заведомо ложный донос».

По информации суда, у Мельченко произошел конфликт со знакомой. После ссоры мужчина на эмоциях пошел в правоохранительные органы и заявил, что якобы женщина ударила его ножом по правой руке. Таким образом, он обвинил ее по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

В ходе расследования выяснилось, что обвинение было ложным, и женщина таких преступлений не совершала. Уголовное дело возбудили уже в отношении самого заявителя.

– Суд признал Мельченко виновным. Ему назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, – огласили вердикт в Белокалитвинском суде.

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