В Ростове мужчину осудили за угрозу убийством и серию краж



В Кировском районном суде Ростова мужчине вынесли приговор за пять краж и угрозу убийством. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы.



Свои преступления он совершал с сентября по декабрь 2018-го. 15 декабря прошлого года он зашёл в продуктовый магазин. Там между ним и одной женщиной возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый достал из кармана бытовой нож, который носил при себе. Своим оружием он стал угрожать оппонентке расправой. После происшествия потерпевшая рассказала обо всём правоохранителям.



За указанные четыре месяца мужчина нажился более чем на 70 тысяч рублей. Он присвоил себе два велосипеда, общая стоимость которых составляет больше 35 тысяч рублей. Обвиняемый перерезал противоугонные троссы и забирал двухколёсный транспорт себе. Также мужчина обвиняется в краже из автомобилей. Он вскрыл три припаркованные машины и похитил из них личные вещи на сумму 35 тысяч рублей.



Фигурант явился в полицию с повинной, поэтому суд смягчил ему наказание. Отмечается, что ранее мужчина был судим по статье «Оскорбление представителя власти» и приговорен к штрафу в размере пять тысяч рублей.



- Сейчас обвиняемому назначено наказание сроком один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении по совокупности совершённых преступлений, - прокомментировали в суде.