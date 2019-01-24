В городе Ростовской области обнаружили труп женщины



В Ростовской области обнаружили труп женщины. Сильно поврежденное тело нашли 25 января в городе Гуково.



На трупе не было найдено следов насильственной смерти. Эксперты установили, что человек погиб от переохлаждения. Предположительно, женщина шла домой и по пути упала. Она не смогла подняться и на холоде замерзла до смерти.



– Признаков криминального характера не выявлено. После доследственной проверки было принято решение об отказе в возбуждении дела, – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Галина Гагалаева.