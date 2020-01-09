В Ростове обнаружили мертвым журналиста
В Ростове-на-Дону обнаружили мертвым журналиста Александра Масалова. Мужчина скончался 10 января.
Тело Александра Масалова нашли в общественном транспорте. Известно, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причина гибели журналиста станет известна после проведения экспертизы.
– По факту произошедшего проводится проверка, – сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Александр Масалов работал в СМИ и вел свой блог. Последним местом работы журналиста было издание «Панорама».