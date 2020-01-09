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В Ростове обнаружили мертвым журналиста

В Ростове обнаружили мертвым журналиста
В Ростове-на-Дону обнаружили мертвым журналиста Александра Масалова. Мужчина скончался 10 января.

Тело Александра Масалова нашли в общественном транспорте. Известно, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причина гибели журналиста станет известна после проведения экспертизы.

– По факту произошедшего проводится проверка, – сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Александр Масалов работал в СМИ и вел свой блог. Последним местом работы журналиста было издание «Панорама».

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