В Ростове неизвестный протаранил несколько машин



Неизвестный водитель протаранил три припаркованные иномарки в Ростове. Инцидент случился в ночь на 15 февраля на улице Стартовой.



Утром ростовчане увидели странную картину: несколько припаркованных возле тротуара автомобилей стояли смятыми. Особенно сильно оказался поврежден «Рено Сандеро». Также «в копеечку» обойдется ремонт для владельцев двух джипов. Очевидцы сообщают, что виновником ДТП был водитель маршрутки № 45.



- В полицию поступили сообщения от владельцев повреждённых автомобилей, - заметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.



Во время происшествия ни один человек не пострадал.