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В Ростове неизвестный протаранил несколько машин

В Ростове неизвестный протаранил несколько машин
Неизвестный водитель протаранил три припаркованные иномарки в Ростове. Инцидент случился в ночь на 15 февраля на улице Стартовой.

Утром ростовчане увидели странную картину: несколько припаркованных возле тротуара автомобилей стояли смятыми. Особенно сильно оказался поврежден «Рено Сандеро». Также «в копеечку» обойдется ремонт для владельцев двух джипов. Очевидцы сообщают, что виновником ДТП был водитель маршрутки № 45.

- В полицию поступили сообщения от владельцев повреждённых автомобилей, - заметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Во время происшествия ни один человек не пострадал.

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