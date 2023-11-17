В Ростове неизвестный погиб, упав с Ворошиловского моста

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону неизвестный упал с Ворошиловского моста. Тело обнаружили 17 ноября около 13:00.Очевидцы сняли на видео момент падения молодого человека. На кадрах видно, что он забрался на мост и спустя пару минут сорвался вниз. На место сбежались люди, которые вызвали скорую и полицию. Медикам оставалось лишь констатировать смерть погибшего. Спасти его не удалось.Личность погибшего пока не установлена. На месте работают правоохранители.