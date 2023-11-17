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В Ростове неизвестный погиб, упав с Ворошиловского моста

В Ростове неизвестный погиб, упав с Ворошиловского моста
В Ростове-на-Дону неизвестный упал с Ворошиловского моста. Тело обнаружили 17 ноября около 13:00.

Очевидцы сняли на видео момент падения молодого человека. На кадрах видно, что он забрался на мост и спустя пару минут сорвался вниз. На место сбежались люди, которые вызвали скорую и полицию. Медикам оставалось лишь констатировать смерть погибшего. Спасти его не удалось.

Личность погибшего пока не установлена. На месте работают правоохранители.
Фото: Rostov.ru
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