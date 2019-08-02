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В Ростове неизвестные посреди проезжей части разгромили иномарку

В Ростове неизвестные посреди проезжей части разгромили иномарку
В Ростове-на-Дону неизвестные посреди проезжей части разгромили иномарку. Происшествие случилось на площади 2-й Пятилетки вечером 5 августа.

Пострадавший, управлявший автомобилем «Рено Логан», рассказал, что водитель и пассажиры «Мерседеса» вели себя агрессивно. Они нарушали правила дорожного движения и всех оскорбляли. Когда владелец «Рено» сделал им замечание, три человека вышли из салона, запрыгнули на крышу его машины и начали по ней прыгать.

– Они прыгали по крыше, выломали дверь и разбили лобовое стекло. Позже вернулись в машину и уехали, – рассказал водитель «Рено».

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт происшествия. Пока личности злоумышленников не известны.

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