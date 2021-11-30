В Ростове небольшой участок по улице 1-й Веерной превратился в ралли

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове небольшой участок по улице 1-й Веерной из-за затяжных дождей и убитого асфальта превратился в раллийную трассу. Об этом ростовчане написали на популярном портале городских проблем.Жители домов № 2 - № 64 жалуются на то, что устали тратить время и силы на путь до детского сада, школы и поликлиники. Около 700 метров дороги усеяны ямами и неровностями, тротуар напрочь убит, а освещения нет и в помине. Обычно дорога у жителей занимает 10 минут, но чтобы обойти ухабы, требуется 40 минут. Кроме того, до детского сада и школы нет прямого транспорта. Жителям приходится добираться до улицы Орской по оживленной трассе. По обеим сторонам улицы можно проложить тротуар, но пока там только грязь.- Родители с маленькими детьми, у которых нет личного автомобиля, каждый день с ходят по оживленной дороге. А из-за того, что она неровная, в плохую погоду очень сложно идти маме с коляской, в которой сидит маленький ребенок, - рассказывает ростовчанин.В подтверждение своим словам они прикрепили видеозаписи с проблемными участками.На популярном городском портале ростовчане просят администрацию заняться дорогой, установить уличное освещение и построить тротуар для пешей ходьбы рядом с домами и в сторону улицы Орской.