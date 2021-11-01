В Ростове нашли повешенным 30-летнего заключенного колонии
В исправительной колонии №2 Ростова-на-Дону нашли повешенным 30-летнего заключенного. ЧП случилось 30 октября в режимном учреждении на улице Тоннельной, 4.
Александра Б. обнаружили утром в помещении для хранения личных вещей. Сотрудники ИК тут же вызвали скорую помощь, а фельдшер медчасти пытался реанимировать мужчину. Однако заключенный скончался до прибытия врачей.
Как сообщил DonDay.ru, Александр раньше жил в Новошахтинске на улице Ильича. В сентябре 2020 года его приговорили к трем годам колонии за пять краж. В марте 2023 его должны были освободить. Прежде, чем попасть за решетку, мужчина задолжал более 300 тысяч рублей и наворовал порядка 100 тысяч.
Ранее, 1 ноября, в колонии №14 в Новочеркасске двое осужденных подожгли свою одежду на крыше пищеблока. Один из них получил ожоги.