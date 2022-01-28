В Ростове начался суд над бабушкой, которая убила и закопала новорожденного внука

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В Ростове начался суд над женщиной, которая убила и закопала новорожденного внука. Светлана К. оказалась на скамье подсудимых как обвиняемая по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».Первое заседание по делу женщины состоялось 28 января в Ростовском областном суде. Очередное пройдет 31 января.Напомним, страшная трагедия произошла в селе Сандата 4 января 2021 года. Женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем она набрала полное ведро воды и утопила в нем младенца. Кроху она завернула в целлофановый пакет и похоронила в собственном дворе.Первыми спохватились родственники семейства. Они знали, что девушка была беременна. Естественно, у них возник вопрос, где малыш. Тогда-то женщина и призналась, что ребенок родился и был похоронен. Родные заподозрили неладное и заявили в полицию.Правоохранителям недородительница призналась в содеянном. Она рассказала, что пошла на преступление из-за сложного финансового положения в семье. К тому же дочь была разведена и уже воспитывала ребенка. Еще одного малыша семья бы не потянула.