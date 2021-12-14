На Дону женщина пойдет под суд за убийство новорожденного внука
В Ростовской области 48-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за смерть своего новорожденного внука. Заместитель прокурора донского региона утвердил обвинительное заключение.
В селе Сандата 4 января 2021 года женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем она набрала полное ведро воды и утопила в нем младенца. Кроху она завернула в целлофановый пакет и похоронила в собственном дворе.
Первыми спохватились родственники семейства. Они знали, что девушка была беременна. Естественно, у них возник вопрос, где малыш. Тогда-то женщина и призналась, что ребенок родился и был похоронен. Родные заподозрили неладное и заявили в полицию.
Правоохранителям недобабушка призналась в содеянном. Она рассказала, что пошла на преступление из-за сложного финансового положения в семье. К тому же дочь была разведена и уже воспитывала ребенка. Еще одного малыша семья бы не потянула.
В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Пока шло следствие, она сидела в СИЗО. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.