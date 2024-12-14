В Ростове на ж/д станции произошло возгорание локомотива грузового состава
В Ростове-на-Дону произошло возгорание локомотива грузового состава. Инцидент случился на железнодорожной станции Ростов-Товарный вечером 14 декабря.
На место пожара прибыли специалисты МЧС России. В ликвидации были задействованы 8 спасателей на 6 спец машинах, также пожарный поезд.
Огонь был успешно ликвидирован. Пламя уничтожило 15 квадратных метров территории. К счастью, никто не получил травм.
Сообщение поездов осталось без изменений.