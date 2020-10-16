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В Ростове на Западном горел продуктовый магазин «Апекс»

В Ростове на Западном горел продуктовый магазин «Апекс»
В Ростове полыхал продуктовый магазин «Апекс». Двухэтажное здание загорелось днем 18 октября на улице Еременко, 96.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры с места происшествия. По ним видно, что горела именно крыша. Пламя было не большое. Однако клубы черного дыма достигли уровня 20-этажного здания. По словам местных жителей, людей из магазина эвакуировали.

На месте работали 22 спасателя и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Ликвидировать пожар удалось в течение 30 минут.

В результате ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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