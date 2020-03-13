Проехал на красный: в Ростове водитель авто сбил 12-летнего мальчика



Автомобиль сбил подростка в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Малиновского около полудня 17 марта.



В районе дома № 13 школьник стал переходить дорогу на зелёный сигнал светофора. В это время по проезжей части ехал 56-летний мужчина на «Тойоте Королле». Он решил проскочить на красный свет и сбил мальчика.



- В результате ДТП 12-летний ребёнок получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Подростка доставили в больницу.