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Проехал на красный: в Ростове водитель авто сбил 12-летнего мальчика

Проехал на красный: в Ростове водитель авто сбил 12-летнего мальчика
Автомобиль сбил подростка в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Малиновского около полудня 17 марта.

В районе дома № 13 школьник стал переходить дорогу на зелёный сигнал светофора. В это время по проезжей части ехал 56-летний мужчина на «Тойоте Королле». Он решил проскочить на красный свет и сбил мальчика.

- В результате ДТП 12-летний ребёнок получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Подростка доставили в больницу.

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