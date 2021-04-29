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В Ростове водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика

В Ростове водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика

В Ростове водитель иномарки сбил 13-летнего мальчика. ДТП произошло 30 апреля около 13:00 на улице Курганной.

За рулем автомобиля марки «Хендай Акцент» находился 54-летний мужчина. В районе дома № 17 на дорогу выбежал парень, и он просто не успел затормозить. Школьник на свой страх и риск пытался перебежать дорогу в неположенном месте, поэтому попал под колеса.

По информации УГИБДД Ростовской области, 13-летнего подростка с травмами доставили в детскую областную больницу.

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