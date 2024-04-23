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В Ростовской области водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика

В Ростовской области водитель автомобиля сбил 11-летнего мальчика
В городе Шахты Ростовской области школьник попал под колеса автомобиля. Происшествие случилось 23 апреля около 08:00.

По предварительным данным, 21-летний водитель «ВАЗ-21120» ехал по улице Ионова. На пересечении с переулком Фрунзе дорогу в неположенном месте попытался перебежать 11-летний мальчик. Парень за рулем легковушки не успел остановиться и снес пешехода.

На место приехали сотрудники «скорой», которые оказали пострадавшему первую помощь. По информации регионального УГИБДД, школьника отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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