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В Ростове на улице Таганрогской горит элетрическая подстанция

В Ростове на улице Таганрогской горит элетрическая подстанция
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Стройгородок горит электрическая подстанция. Происшествие случилось 19 июня около 15:30.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на объекте электросети на улице Таганрогской, 124/3. В небо поднялся столб дыма. Перепуганные люди вызвали спасателей.

- На месте ЧП работают 10 пожарных, задействовано две единицы техники. Площадь возгорания составляет около 10 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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