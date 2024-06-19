В Ростове на улице Таганрогской горит элетрическая подстанция
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Стройгородок горит электрическая подстанция. Происшествие случилось 19 июня около 15:30.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло на объекте электросети на улице Таганрогской, 124/3. В небо поднялся столб дыма. Перепуганные люди вызвали спасателей.
- На месте ЧП работают 10 пожарных, задействовано две единицы техники. Площадь возгорания составляет около 10 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.