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В Ростове на большой площади горит склад на Таганрогской

В Ростове на большой площади горит склад на Таганрогской
В Ростове на большой площади горит складское помещение. Возгорание случилось днем 17 февраля.

Здание, расположенное по адресу: улица Таганрогскя, 144-А, загорелось около 15 часов. Люди, увидев пламя, сразу вызвали спасателей. Помещение высотой пять метров охватило пламя на площади 100 квадратных метров.

К 16 часам спасателям удалось локализовать пожар. В настоящее время с огнем борются 60 человек. В тушении задействовали 19 спецмашин.

Информация о пострадавших и причинах возгорания станет известна позже.

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