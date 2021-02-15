В Ростове на большой площади горит склад на Таганрогской

В Ростове на большой площади горит складское помещение. Возгорание случилось днем 17 февраля.Здание, расположенное по адресу: улица Таганрогскя, 144-А, загорелось около 15 часов. Люди, увидев пламя, сразу вызвали спасателей. Помещение высотой пять метров охватило пламя на площади 100 квадратных метров.К 16 часам спасателям удалось локализовать пожар. В настоящее время с огнем борются 60 человек. В тушении задействовали 19 спецмашин.Информация о пострадавших и причинах возгорания станет известна позже.