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В Ростове на большой площади горит доходный дом Николая Парамонова

В Ростове на большой площади горит доходный дом Николая Парамонова
Утром 9 ноября в центре Ростова произошел крупный пожар в доходном доме Парамонова. ЧП случилось на Социалистической улице, 128.

Пламя вспыхнуло около 08:00. За считанные минуты огонь распространился примерно на 600 квадратных метров. Перепуганные горожане, увидев столб дыма, вызвали пожарных.

- На месте находятся более 60 спасателей. В тушении задействовано 20 единиц спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, что здание было построено в 1910-е годы. В октябре этого года правительство региона отказалось признавать дом объектом культурного наследия.
Фото: Ростов.ру
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