В Ростове на большой площади горит доходный дом Николая Парамонова

Фото: Ростов.ру

Утром 9 ноября в центре Ростова произошел крупный пожар в доходном доме Парамонова. ЧП случилось на Социалистической улице, 128.Пламя вспыхнуло около 08:00. За считанные минуты огонь распространился примерно на 600 квадратных метров. Перепуганные горожане, увидев столб дыма, вызвали пожарных.- На месте находятся более 60 спасателей. В тушении задействовано 20 единиц спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Напомним, что здание было построено в 1910-е годы. В октябре этого года правительство региона отказалось признавать дом объектом культурного наследия.