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В Ростове на улице Пескова образовалась яма глубиной два метра

В Ростове на улице Пескова образовалась яма глубиной два метра
Яма глубиной два метра образовалась в Ростове. Происшествие случилось утром 9 декабря.

Жители Советского района позвонили спасателям и сообщили, что на улице Пескова образовалась огромная яма. Прибывшие спасатели осмотрели ее и огородили сигнальной лентой, чтобы люди или автомобили не угодили в капкан.

- Предположительно, обрушение произошло из-за поступления канализационных стоков из трубы, расположенной, предположительно, под трубой водоснабжения, - уточнили в городском управлении ГО и ЧС. - Информация доведена до заместителя главы Советского района по ЖКХ и директора департамента автомобильных дорог.

Понять причину обрушения и засыпать яму, которая подвергает риску жизни людей, обещают в течение следующего дня.

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