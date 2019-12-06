В Ростове на улице Пескова образовалась яма глубиной два метра



Яма глубиной два метра образовалась в Ростове. Происшествие случилось утром 9 декабря.



Жители Советского района позвонили спасателям и сообщили, что на улице Пескова образовалась огромная яма. Прибывшие спасатели осмотрели ее и огородили сигнальной лентой, чтобы люди или автомобили не угодили в капкан.



- Предположительно, обрушение произошло из-за поступления канализационных стоков из трубы, расположенной, предположительно, под трубой водоснабжения, - уточнили в городском управлении ГО и ЧС. - Информация доведена до заместителя главы Советского района по ЖКХ и директора департамента автомобильных дорог.



Понять причину обрушения и засыпать яму, которая подвергает риску жизни людей, обещают в течение следующего дня.